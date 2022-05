Agressão fura tímpano a guarda da cadeia de Castelo Branco

Ataque ocorreu quando a vítima abria sozinha as celas dos reclusos.

Um guarda da Cadeia de Castelo Branco sofreu a perfuração de um tímpano, após ter sofrido uma agressão violenta desferida por um recluso, no sábado.





O ataque ocorreu quando a vítima, com cerca de 50 anos, abria sozinha as celas dos reclusos. Um dos presos desferiu uma forte pancada numa orelha do guarda, deixando-o muito combalido.



Os Serviços Prisionais confirmam a ocorrência e explicam que o "recluso está em confinamento, a ser objeto de processos disciplinares". O guarda recebeu tratamento hospitalar à perfuração do tímpano.