"Está assustado": Suspeito de matar jovem nos festejos do FC Porto disposto "a colaborar", diz advogada

A advogada de Renato Gonçalves disse esta terça-feira que o jovem está "preocupado com a situação e assutado" e revelou ainda não saber qual a data em que o suspeito terá de se apresentar a tribunal.

"Houve uma entrega. A PJ foi buscar o Renato a determinado local combinado, porque ele informou onde estava", disse a advogada.



Renato Gonçalves foi esta segunda-feira detido pela suspeita do homicídio de Igor Silva, o adepto do FC Porto que morreu esfaqueado nos festejos da conquista do título de campeão nacional do FC Porto.

O suspeito "está disposto a colaborar" com as autoridades, afirmou a advogada.O pai de Renato, Marco 'Orelhas', está ainda em fuga.