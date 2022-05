Suspeito de matar jovem à facada nos festejos do FC Porto já chegou a tribunal. Veja as imagens

Renato Gonçalves,

suspeito da morte de Igor Silva durante festejos do título de campeão nacional do FC Porto, na madrugada de domingo, chegou na tarde desta terça-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto e será ouvido entre hoje e amanhã em primeiro interrogatório judicial, apurou oO jovem de 19 anos estava escondido na casa de um tio, na cidade do Porto, desde a altura do crime e foi lá que foi apanhado pela PJ esta segunda-feira. Sabe-se agora, que a faca usada no crime foi roubada de uma roulotte de comida.

O pai de Renato, Marco ‘Orelhas’, número 2 da claque Super Dragões, também é suspeito das agressões fatais e continua em fuga."Os factos ocorreram na madrugada do dia 08.05.2022, na cidade do Porto, em retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, vinham ocorrendo entre o arguido, familiares deste e a vítima. Na ocasião, um grupo de indivíduos, de entre os quais o arguido, perseguiu a vítima, alcançando e agredindo a mesma com murros e pontapés", indica a PJ em comunicado."Dada a intervenção de alguns populares, que foram igualmente agredidos, a vítima logrou afastar-se do local, vindo a ser surpreendida pelo arguido, o qual, munido de uma arma branca de dimensões significativas, a atingiu repetidamente e com extrema violência, provocando-lhe a morte. Em ato contínuo, todo o grupo agressor dispersou, tendo-se o arguido colocado em fuga", adianta.Os confrontos terão começado no Estádio da Luz. Já no Porto, o detido, munido de uma arma branca, atingiu repetidamente e com extrema violência Igor Silva, provocando-lhe a morte, segundo revela a PJ através de um comunicado.Fonte ligada à investigação explicou que "em causa esteve uma questão pessoal, desavenças, entre a vítima, a família do arguido e o próprio arguido".