Mulher de Fernando Madureira no velório de Igor Silva, jovem assassinado durante os festejos do FC Porto

Sandra Madureira, a mulher de Fernando Madureira, chefe da claque dos Super Dragões, esteve esta noite no velório de Igor Silva, assassinado pelo filho do número dois da claque, para prestar solidariedade a família.A situação foi vista com alguma tranquilidade e permitiu acalmar os ânimos entre os grupos rivais.Fernando Madureira, conhecido por 'Macaco', não esteve no velório, uma vez que se encontra numa peregrinação a Fátima.O funeral de Igor tem lugar esta quarta feira, em Ramalde, no Porto. O corpo seguirá depois para o cemitério local.Igor Silva foi violentamente agredido