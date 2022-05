Fundação Berardo com dívida de 983 milhões de euros

A Fundação Berardo (FB) tinha uma dívida proveniente de financiamentos, no final de 2020, de 983 milhões de euros. Os maiores credores da entidade presidida por Joe Berardo, como é conhecido o empresário madeirense, são os seguintes bancos: CGD, com 310,97 milhões de euros; Novo Banco (NB), com 285,16 milhões de euros; BCP, com 240,62 milhões de euros; e Santander Totta, com 1,11 milhões de euros. Em conjunto, Caixa, NB, BCP e Santander têm créditos sobre a FB de 837,86 milhões de euros, o que representa 85% da dívida total dessa entidade resultante de empréstimos.Leia a notícia completa no Correio da Manhã