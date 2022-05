Mulher de João Rendeiro fica presa mais 3 meses na Quinta Patiño

Ministério Público sustenta que o perigo de fuga mantém-se.

A Justiça renovou a medida de coação da mulher de João Rendeiro por mais três meses.

Em prisão domiciliária desde novembro, Maria de Jesus Rendeiro vai continuar privada da liberdade num apartamento no condomínio de luxo da Quinta Patiño, em Alcabideche, Cascais. O Ministério Público sustenta que se mantém o perigo de fuga.



A mulher do ex-banqueiro, preso na África do Sul, está ainda proibida de contactar vários arguidos do processo, como o ex-motorista - proprietário do imóvel onde está a viver - e o pai deste, Florêncio de Almeida, presidente da associação de taxistas Antral, conhecido por ‘Rei dos Táxis’.



A mulher de Rendeiro está a ser investigada num processo relacionado com desaparecimento das obras de arte arrestadas pela Justiça ao marido, no âmbito do caso BPP, e suspeitas de branqueamento de capitais que envolvem o casal e a família de Florêncio de Almeida. Entretanto, Joana Fonseca, advogada de João Rendeiro há vários anos, terá sido também constituída arguida neste inquérito por suspeitas de branqueamento de capitais.