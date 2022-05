"É um atentado à liberdade": Defesa de Manuel Pinho pede libertação imediata do antigo ministro no Supremo

A defesa de Manuel Pinho defendeu hoje no Supremo a libertação imediata do antigo ministro da Economia, que está em prisão domiciliária desde dezembro do ano passado.

Para o advogado Ricardo Sá Fernandes "há uma situação evidente de abuso de poder e um erro grosseiro na apreciação do requisito do receio do perigo de fuga em que se funda a medida de coação", afirmou o advogado, que foi ainda mais longe: "é um atentado à liberdade" do cliente.

Já o procurador-geral adjunto, José Góis, pediu aos juízes conselheiros o não provimento do pedido de habeas corpus, considerando que não cabe ao Supremo sindicar a decisão do juiz Carlos Alexandre.A decisão do Supremo é conhecida hoje às 15h. Manuel Pinho pretende deixar de estar em prisão domiciliária com vigilância eletrónica, por considerar esta medida coação ilegal. Foi constituído arguido no caso EDP em 2017 por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais.