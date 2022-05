Bill Gates está infetado com Covid-19

Bill Gates revelou, esta terça-feira, ter contraído o vírus da Covid-19 e apresentar sintomas leves. Na rede social Twitter, esclareceu ainda que estava vacinado e em isolamento.

O fundador da Microsoft, que deu uma enorme contribuição em donativos para o combate à pandemia, anunciou que testou positivo à Covid-19.



Gates fez ainda uma publicação no Twitter onde afirmou possuir as doses de reforço da vacina contra a Covid-19.



Segundo o The New York Times, o empresário esclareceu ainda que vai continuar a se reunir virtualmente com os membros da sua fundação.



I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.