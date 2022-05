Ministério Público arquiva processo contra Cabrita no caso de trabalhador que morreu atropelado na A6

Nuno Santos.

De acordo com a acusação, Eduardo Cabrita não violou qualquer dever de cuidado, já que não cabia ao antigo ministro "sindicar" o que o motorista fazia. Já Nuno Dias, tinha como único dever garantir a segurança de Eduardo Cabrita, pelo que também viu o seu nome afastado do caso.O Ministério Público tinha reaberto o inquérito com o argumento de que o despacho que acusou o motorista nada referia de facto quer sobre a responsabilidade do então ministro, quer sobre o elemento da PSP que era o responsável pela segurança do carro.