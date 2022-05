Homem morre de ataque cardíaco enquanto enterrava mulher que estrangulou

Autoridades encontraram os dois corpos no quintal de casa.

Um homem morreu de ataque cardíaco enquanto enterrava, no quintal de casa, o corpo de uma mulher que tinha estrangulado, disseram forças policiais da Carolina do Sul, segundo o Insider.

No dia 7 de maio, autoridades locais foram chamadas a uma propriedade em Trenton, na Carolina do Sul, EUA, depois de surgirem relatos de que "um homem estava deitado inconsciente no quintal de casa".



Ao chegarem, encontraram o corpo de Joseph McKinnon, 60 anos, que parecia ter morrido de causas naturais. Ao lado estava um outro corpo, desta vez numa cova, embrulhado num saco plástico.



O corpo foi identificado como Patricia Dent, 65 anos, que morava com McKinnon na casa, disseram as autoridades.





Segundo comunicado da polícia, os resultados da autópsia, divulgados esta segunda-feira, revelaram que McKinnon morreu de ataque cardíaco fulminante, enquanto Dent morreu por estrangulamento.

"Evidências recolhidas no local, juntamente com declarações de testemunhas, ajudaram-nos a construir uma linha cronológica, levando-nos a acreditar que McKinnon atacou Dent enquanto estava dentro de casa", disse o xerife, segundo o WJBF.

"McKinnon amarrou-a e envolveu-a em sacos do lixo antes de a colocar na cova do quintal. Enquanto cobria o buraco, o homem sofreu uma paragem cardíaca que causou a sua morte", concluiu.