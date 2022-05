Guterres "profundamente preocupado" com escassez mundial de alimentos como resultado da guerra

Negociações para retirar mais civis das zonas de conflito na Ucrânia estão em andamento, informou ainda.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta quarta-feira estar profundamente preocupado com escassez mundial de alimentos em diferentes partes do mundo como resultado da guerra na Ucrânia.

"Devo dizer que estou profundamente preocupado, principalmente com os riscos de a fome se espalhar em diferentes partes do mundo por causa da dramática situação de segurança alimentar que estamos a enfrentar por causa da guerra na Ucrânia", disse Guterres em declarações em Viena, Áustria, citado pela







O secretário-geral da ONU disse ainda que as negociações estão em andamento para retirar mais civis das zonas de conflito na Ucrânia.

A Ucrânia é o sexto maior exportador mundial de trigo em 2021. No entanto, uma grande quantidade não foi exportada porque a Rússia bloqueou os portos ucranianos.



Os mercados africanos, muitos dos quais já sofriam com a escassez de alimentos, estão entre os mais afetados, e as Nações Unidas já alertaram que a queda nas exportações pode fazer com que os preços de alimentos e alimentos em todo o mundo subam até 22%.