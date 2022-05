Infetados com Covid assintomáticos "podem fazer vida normal, desde que usem máscara", defende Bastonário dos Médicos

Miguel Guimarães defende fim do isolamento para pessoas sem sintomas, desde "que evitem ajuntamentos e utilizem máscara FFP2".

Depois do alívio das restrições sobre a pandemia Covid-19, nomeadamente a eliminação do uso obrigatório de máscara, houve um aumento do número das infeções em Portugal, atingindo um índice de transmissibilidade de 1,17, de acordo com o relatório do Instituto Superior Técnico sobre a pandemia.