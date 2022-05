PJ apreende Brasão de Armas dos Condes de Avilez no Porto

Pedra tinha sido furtada na década de 90 da fachada da capela da Tapada, em Santiago do Cacém.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, localizou e apreendeu esta terça-feira, na cidade do Porto, um brasão em pedra do Século XIX, denominado Brasão de Armas dos Condes de Avilez.

De acordo com o comunicado daquela força policial, o Brasão "havia sido furtado na década de 90, da fachada da capela da Tapada dos Condes de Avilez, em Santiago do Cacém, a qual é atualmente propriedade desta edilidade".