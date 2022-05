Relato de vários tiros disparados no Bairro do Cerco no Porto

PSP já deslocou para o local um forte contingente policial.

Há relatos de tiros disparados no Bairro do Cerco, no Porto, durante a tarde desta quarta-feira.Segundo apurou oa PSP já deslocou para o local um forte contingente policial.Ainda que não tenham sido confirmadas as causas dos disparos, note-se que Igor Silva, o adepto do FC Porto morto durante os festejos da conquista do título, residiu neste mesmo bairro, havendo suspeitas de que em causa possa estar um ajuste de contas.Em atualização