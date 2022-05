Defesa Jeremiah St. Juste assina pelo Sporting até 2026

Fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

O Sporting contratou aos alemães do Mainz o defesa neerlandês Jeremiah St. Juste, que assinou contrato até 2026 e tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"O Sporting conta com um reforço para a equipa principal de futebol para a temporada 2022/223. Jeremiah St. Juste, de 25 anos, foi apresentado e chega a Alvalade proveniente dos alemães do Mainz", refere o clube em comunicado, não revelando os valores envolvidos no negócio.

Jeremiah St. Juste é o primeiro reforço dos 'leões' confirmado para a época 2022/23, mostrando-se "entusiasmado e feliz" por chegar à equipa orientada pelo técnico Rúben Amorim.