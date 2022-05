Quatro toneladas de ouro nazi encontradas em palácio no sul da Polónia

“Ouro de Breslau”, desaparecido desde a Segunda Guerra Mundial, foi encontrado no subsolo de um palácio.

Um grupo de investigadores acredita ter encontrado ouro nazi enquanto explorava um palácio abandonado. Pensa-se que o ouro descoberto inclua o "Ouro de Breslau", o metal precioso nazista que havia desaparecido misteriosamente. O metal valioso foi encontrado dentro de um barril que estava enterrado num palácio do século XVIII, no sul da Polónia. Segundo o jornal Mirror, para além do ouro, foram ainda encontradas obras de arte de valor incalculável da autoria de artistas como Botticelli, Rubens e Monet.

O "Ouro de Breslau" foi escondido pelas tropas de Hitler na Segunda Guerra Mundial quando o Exército Vermelho avançou sobre a cidade de Breslau. Os historiadores acreditam que o barril encontrado contém uma quantidade equivalente a quatro toneladas deste metal precioso.

O palácio, que tinha sido usado como bordel pelas tropas de Hitler durante a guerra, é alvo de investigações há um ano. Durante este período de tempo já foram descobertos, no interior do palácio, vários documentos incluindo a carta que Hitler tinha escrito à mulher que, naquela época, se tornou sua amante. Suspeita-se também que o antigo palácio possa conter objetos religiosos pertencentes a Hitler.

A Fundação da Ponte da Silésia está agora a aguardar permissão das autoridades para desenterrar o misterioso barril, embora se tema que o local possa ter sido armadilhado.