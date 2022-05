Trabalhadores dos CTT fazem greve parcial no dia 25 por aumentos salariais

Proposta de atualização salarial de 7,5 euros não foi aceite.

Os trabalhadores dos CTT vão fazer uma greve parcial de duas horas no dia 25, pelo aumento dos salários e por melhores condições de trabalho, anunciou esta quarta-feira a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans).

Segundo a estrutura sindical, da CGTP, os trabalhadores não aceitam a atualização salarial de 7,5 euros proposta pelos CTT, "que tiveram no ano passado 38 milhões de lucros".





Os pré-avisos de greve emitidos preveem paralisações nas primeiras duas horas do primeiro período de trabalho em alguns locais ou serviços, como a Logística/Transportes Coimbra e Castelo Branco, os Centros de Distribuição Postal, os centros de apoio à distribuição e a rede de lojas.

Para outros serviços, como a Logística/Transportes do CPL-S, estão previstas duas horas de greve no primeiro período de trabalho e as mesmas duas horas do segundo período de trabalho.

Serviços como o CPI-N e IPEN, farão greve nas últimas duas horas do período normal de trabalho.