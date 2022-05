Coreia do Norte anuncia primeiro caso de Covid-19

Líder norte-coreano anunciou a criação de um sistema de quarentena para controlar os contágios de "emergência máxima".

A Coreia do Norte detetou o primeiro caso de Covid-19, desde o início da pandemia, há mais de dois anos e decretou o estado de "emergência máxima", anunciou esta quinta-feira a agência de notícias estatal KCNA.

Este primeiro caso, detetado em testes efetuados no domingo, em Pyongyang, a um número não especificado de pessoas doentes e com febre, "corresponde à variante Ómicron" do coronavírus SARS-CoV-2, acrescentou a KCNA.

O líder norte-coreano anunciou a criação de um sistema de quarentena para controlar os contágios de "emergência máxima", durante uma reunião de emergência da comissão política do Partido dos Trabalhadores, no poder.