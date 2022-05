Johnny Depp e Amber Heard: Amor, terror e dólares entre estrelas do cinema

O mais recente julgamento que opõe os atores, casados em fevereiro de 2015 e separados 15 meses depois, parece um filme.

À entrada do tribunal do condado de Fairfax, na Virgínia (EUA), a cada audiência do julgamento em que Johnny Depp acusa a ex-mulher, Amber Heard, de difamação num artigo publicado no jornal ‘Washington Post’, em dezembro de 2018, há quase sempre uma multidão de fãs do ‘capitão Jack Sparrow’, personagem de cinco filmes da saga ‘Piratas das Caraíbas’.