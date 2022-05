Cabecilha de rede de burlões fez 104 crimes com MB Way

Homem, de 36 anos, foi detido numa operação da PJ.

O cabecilha de uma rede de burlões, que atuava lesando as vítimas através da aplicação MB Way, está indiciado por 104 crimes e ficou em prisão preventiva, anunciou o Ministério Público. O homem, de 36 anos, foi detido numa operação da PJ.





Desde outubro de 2019 que o grupo, que tem vários arguidos, "atuava de forma organizada, com distribuição de tarefas". Fez cerca de 60 vítimas, lesando-as em mais de 240 mil euros, aproveitando o desconhecimento destas do uso da aplicação MB Way. O grupo atuava "concertadamente e em comunhão de esforços".