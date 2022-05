Colisão provoca três feridos em Alvalade, Santiago do Cacém

Dois condutores sofreram ferimentos graves.

A colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e um quadriciclo provocou esta quinta-feira, três feridos, dois deles graves, ao quilómetro 78, da Estrada Nacional 261, perto da vila de Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém.

Os feridos graves são os dois condutores das viaturas.

As três vitimas, todas do sexo masculino e com cerca de 60 anos, depois de estabilizadas no local, foram transportadas pelos bombeiros para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 14h50 e nas operações de socorro estiveram 16 operacionais, apoiados por 8 viaturas dos Bombeiros de Alvalade, Santiago do Cacém e Aljustrel.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.