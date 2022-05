Comediante Andy Dick detido por suspeita de abuso sexual de homem

Momento da detenção foi transmitido no Youtube, pelo canal Captain Content.

O comediante e ator Andy Dick, de 56 anos, foi detido esta quarta-feira por suspeita de agressão sexual criminosa, revelou a

. De acordo com o jornal, que cita o Gabinete do Xerife do Condado de Orange, Dick foi acusado de abusar sexualmente do vizinho, que foi depois transportado ao hospital para ser submetido a um exame para confirmar a violação.

O site

o primeiro a avançar com a notícia, revelou que o ator vive atualmente numa caravana num parque de campismo da Califórnia. O momento da detenção foi transmitido no Youtube, pelo canal Captain Content.



No entanto, não é a primeira vez que Dick é acusado de má conduta sexual. Em 2010, foi acusado de apalpar um segurança e um cliente num bar. A queixa acabou por ser retirada após cumprir com um programa de desvio pré-julgamento. Em 2018 foi acusado de apalpar um taxista, tendo sido declarado inocente em 2019.



CBS NewsTMZ,