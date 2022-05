Escorrega aquático desaba e faz 16 feridos na Indonésia

Feridos, entre eles adultos e crianças, caíram de uma altura de dez metros.

O desabamento de um escorrega aquático, na Indonésia, causou 16 feridos. As pessoas que estavam no brinquedo aquático, no Kenjeran Park, caíram de uma altura de dez metros. Os feridos, entre eles adultos e crianças, foram transportados para hospitais próximos.

De acordo com o jornal Mirror, os visitantes do parque relataram que o colapso pode ter ocorrido pelo desgaste que o escorrega tinha. A administração do parque afirmou que o acidente aconteceu devido à sobrecarga do escorrega, uma vez que a manutenção tinha sido realizada há cerca de nove meses.

O vice-presidente da cidade onde ocorreu o desabamento, Armuji, pediu a inspeção imediata de outros parques de diversões da região, para evitar que situações semelhantes se sucedam no futuro. Armuji pediu também aos proprietários de parques de diversões que se responsabilizem pelo cumprimento das medidas de segurança, para a proteção dos visitantes.

Após o acidente, o parque aquático foi fechado e as investigações sobre a causa do desabamento foram iniciadas.