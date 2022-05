Sete anos e meio de prisão para autor de quatro roubos e cinco furtos em Braga

Em dois dos crimes, as vítimas foram agredidas, com navalhadas e pontapés, tendo tido necessidade de tratamento hospitalar.

O Tribunal de Braga condenou esta quinta-feira a sete anos e meio de prisão um homem que entre agosto e setembro de 2018 efetuou quatro roubos e cinco furtos naquela cidade.



O arguido, de 38 anos, cometeu aqueles crimes numa altura em que se encontrava em liberdade condicional.

Tem vários antecedentes criminais, designadamente por nove roubos.

O caso hoje sentenciado diz respeito a furtos e roubos cometidos entre 04 de agosto e 14 de setembro de 2018, essencialmente em estabelecimentos comerciais, sendo as vítimas proprietários ou clientes.

Há ainda um furto numa viatura.

Em dois dos crimes, as vítimas foram agredidas, com navalhadas e pontapés, tendo tido necessidade de tratamento hospitalar.

Em julgamento, o arguido disse não se recordar dos factos, alegando que estava sob o efeito de produtos estupefacientes e de medicação para a psicose de que padece.

Admitiu, no entanto, que, à data dos factos, não tinha rendimentos, sustentando o consumo através do "roubo", mas "sem tivesse consciência do que fazia".

Para a medida da pena, o tribunal ponderou o grau "elevadíssimo" de ilicitude associado aos factos, atendendo, sobretudo pela "desenvoltura e o engenho demonstrados pelo arguido, a arquitetação revelada no modo de execução dos factos, a atuação em período noturno e o tipo de bens em causa".

O tribunal sublinhou ainda o dolo "intenso" e a "gravidade significativa" das consequências dos factos, designadamente as lesões físicas e psíquicas que provocou em duas das vítimas.

O arguido terá ainda de pagar indemnizações de cerca de 2 000 às vítimas.