Milhares de fiéis encheram Santuário de Fátima para a Procissão das Velas

Momento ocorre todos os anos, na noite de 12 de maio, antecedendo as celebrações do 13 de Maio.

Dois anos depois, o recinto de oração do Santuário de Fátima voltou esta quinta-feira à noite a brilhar com milhares de velas acesas pelos fiéis, que acompanham as celebrações. A peregrinação é presidida pelo arcebispo D. Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado do Vaticano.A Procissão das Velas antecede as celebrações do 13 de Maio.Esta sexta-feira a peregrinação prossegue com a Procissão do Adeus. Mas antes será celebrada a missa no altar do recinto, que volta a contar com a bênção dos doentes, o que não aconteceu durante as restrições impostas pela pandemia.