Amante de Rosa Grilo "aproveita" polémica dos metadados para anular condenação

O julgamento de Rosa Grilo corre o risco de ser repetido devido à polémica inconstitucionalidade da ‘lei dos metadados’. A defesa de António Joaquim, ex-amante da viúva, vai avançar com um recurso extraordinário de revisão junto do Supremo Tribunal de Justiça. A informação foi confirmada aopelo advogado Ricardo Serrano Vieira. Se for considerado que provas assentes na utilização de metadados (dados dos telemóveis de Rosa e de António) foram determinantes para a condenação de Rosa e António, ambos à pena máxima de cadeia (25 anos), o Supremo mandará repetir o julgamento.Leia a notícia completa no Correio da Manhã