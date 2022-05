PSP mata alemão a tiro para evitar banho de sangue em Algés

Martin Andreas, um alemão de 44 anos, foi abatido pela PSP depois de sequestrar os colegas de casa e tentar matá-los à facada, esta quinta-feira de madrugada, na Rua de Olivença, em Algés, Oeiras. Os disparos – três nas pernas e um na testa – foram a única forma de travar o sequestrador, que resistiu a armas taser, bastões, gás pimenta e avançou com facas na mão sobre polícias, indiferente aos tiros de ‘shotgun’ para o ar. Na origem do crime estiveram questões amorosas com outra moradora.Leia a notícia completa no Correio da Manhã