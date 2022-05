Novo tiroteio no Bairro do Cerco, no Porto, onde mora família de suspeito de matar nos festejos do FC Porto

Voltaram a ser ouvidos disparos esta sexta-feira. Habitantes dizem que foram amigos de Igor.

Voltaram a ouvir-se tiros na madrugada desta sexta-feira no Bairro do Cerco, no Porto.



Foi por volta da meia noite, que os moradores do Bairro do Cerco voltaram a ouvir tiros. Os habitantes dizem que os autores dos disparos são amigos de Igor Silva, o adepto assassinado durante os festejos do campeonato do FC Porto, que querem vingar a morte do homem.

A população está com medo e diz que esta situação nada tem a ver com os habitantes.

Marco Orelhas, pai de Renato Gonçalves, o jovem que está em prisão preventiva pela morte de Igor Silva, pretende entregar-se às autoridades. Orelhas que tem medo de represálias contra os seus familiares, que vivem no Bairro do Cerco. Marco pretende responder à Justiça pelas suspeitas de ofensas corporais agravadas.



Recorde-se que já tinham havido tiros no Bairro do Cerco na passada quarta-feira, depois de momentos de tensão. O alvo dos disparos seria a casa da mãe de Marco 'Orelhas', a avó de Renato Gonçalves.