PSP limita acesso à Avenida dos Aliados durante festa do título do FC Porto

A Polícia de Segurança Pública tem preparada para este sábado uma megaoperação de segurança na cidade do Porto, tendo em vista a festa do título. E para evitar excessos e reduzir o risco de confrontos, o acesso à avenida dos Aliados, palco principal dos festejos, vai ser controlado e limitado ao número de pessoas que se considere adequado. Osabe que a decisão de revistar todos os que acedam a este espaço só foi tomada depois do esfaqueamento mortal de Igor Silva, na madrugada do passado domingo, à margem da receção ao FC Porto no Dragão. O Comando da PSP do Porto entende que a proximidade temporal desses confrontos e as ameaças de represálias que se seguiram obrigam a cuidados redobrados.Leia a notícia completa no Correio da Manhã