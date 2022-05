Sorridente e bem-disposta: Rainha Isabel II reaparece em público em espetáculo de cavalos

A monarca deu nas vistas ao chegar ao Royal Windsor Horse Show num jipe.

Depois de perder a abertura oficial do parlamento inglês, a rainha Isabel II, de 96 anos, apareceu no evento anual "Royal Windsor Horse Show", para assistir ao desfile dos seus cavalos.

Segundo os relatos feitos ao The Guardian, a monarca chegou ao evento numa das viaturas oficiais, um jipe Range Rover, que Isabel II já foi vista a conduzir. O veículo parou perto do ringue do desfile e a rainha, sorridente, falou com um pequeno grupo, que se acredita serem funcionários.





Aliás, a boa-disposição de Isabel II foi notada por todos os presentes, assim como a sua recuperação, após um período em que esteve com a saúde mais debilitada.

No decorrer do desfile, dezenas de membros do público registaram o vislumbre da rainha através de fotografias e vídeos.

A monarca tinha sido vista pela última vez em público no dia 29 de março, quando participou numa cerimónia feita para o seu falecido marido, o duque de Edimburgo, com centenas de pessoas, entre elas membros da realeza.

No ano passado, a rainha passou uma noite no hospital e, de seguida, recebeu ordens médicas para realizar apenas tarefas leves, faltando a vários eventos e cancelando toda a agenda.