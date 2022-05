Missão espacial chinesa encontra novas evidências de que houve água em Marte

Descobertos "minerais hidratados que podem ser explorados, durante futuras missões tripuladas a Marte".

Um estudo realizado por cientistas chineses com base em dados recolhidos pela sonda que o país colocou em Marte apresentou novas evidências de que houve água no Planeta Vermelho, informou esta sexta-feira a imprensa oficial.

O 'rover', designado Zhurong, enviou dados sobre as características dos sedimentos e minerais da parte sul da extensa planície conhecida como Utopia Planitia, localizada no hemisfério norte de Marte.





De acordo com as descobertas do Centro Nacional de Ciências Espaciais da China, existem "minerais hidratados que podem ser explorados, durante futuras missões tripuladas a Marte".