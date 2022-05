Jovem em estado grave após facada em Albufeira

Um jovem de 18 anos ficou em estado grave depois de ter sido esfaqueado em plena via pública esta sexta-feira em Albufeira.Ao que oapurou, o ataque teve origem numa rixa entre vários jovens.

De acordo com a fonte da GNR, a agressão com uma arma branca ocorreu por volta das 14h00, perto da Rua dos Bombeiros Voluntários.A vítima, que ficou gravemente ferida - suspeita-se que tenha sido atingida pela faca do agressor num pulmão - conseguiu chegar até ao quartel dos bombeiros da cidade, onde pediu ajuda.O jovem foi assistido e transportado em seguida para o Serviço de Urgência Básica de Albufeira, onde foi estabilizado, tendo entretanto sido activada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Faro do INEM.O agressor, que tentou fugir do local após o o esfaqueamento, acabou por ser retido por populares que se encontravam na zona até à chegada da GNR, que o deteve."Ele vinha a correr e tinha duas facas nas mãos, as quais lhe foram retiradas", relatou aouma testemunha, Jorge Emanuel, adiantando que "atrás dele vinham alguns jovens, que também teriam participado na rixa e seriam amigos da vítima". A testemunha adiantou que os jovens "atiraram um garrafão de vidro na direção do agressor".