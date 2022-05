Ladrão solitário assalta banco com recurso a papel onde exigia dinheiro

Assaltante não falou nem exibiu qualquer arma à funcionária do balcão em Alpiarça.

A agência da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em Alpiarça foi assaltada pelas 9h20 desta sexta-feira, 13 de Maio, ao que tudo indica por apenas um indivíduo que é agora procurado pelas autoridades. Para cometer o crime, o assaltante não falou nem exibiu qualquer arma à funcionária do balcão, apenas lhe mostrou um pedaço de papel onde exigia que lhe dessem dinheiro.

Assustada, a funcionária acabou por entregar-lhe uma quantia a rondar os 2 mil euros, tendo o homem saído para o exterior do banco logo de seguida. Segundo o CM apurou, o autor do crime usava máscara e um chapéu para esconder a cabeça e o rosto, calças escuras e um casaco preto.





O alerta para o assalto foi dado logo de seguida para a GNR de Alpiarça, que foi ao local tomar conta da ocorrência, mas a investigação do caso transitou entretanto para a esfera da Polícia Judiciária (PJ), que está a tentar identificar o autor do crime. As autoridades não descartam a hipótese do assaltante ter um cúmplice à sua espera no exterior da dependência bancária, que se localiza no centro da vila e numa das zonas mais movimentadas de Alpiarça.