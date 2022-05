Embaixada portuguesa quer identificar corpo de João Rendeiro

A advogada June Marks já não vai identificar o corpo de João Rendeiro, sendo um responsável deste organismo a fazê-lo, segundo contacto da Embaixada Portuguesa.As autoridades portuguesas querem ter a certeza de que se trata do corpo do ex-banqueiro.

Segundo revelou June Marks à CM, será a África do Sul a assumir os custos com a transladação do corpo para Portugal.A autópsia irá realizar-se na segunda-feira.O ex-líder do BPP foi encontrado morto numa cela da cadeia de alta segurança de Westville, em Durban, num cenário de enforcamento.