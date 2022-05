Antigo internacional turco condenado a 14 anos de prisão por homicídio de jovem

Sezer Öztürk matou um homem, de 24 anos, a 19 de setembro do ano passado, que viria a morrer no local, em Istambul.

Um antigo internacional turco sub-20 foi condenado a 14 anos e sete meses de prisão por homicídio. Sezer Öztürk matou um homem, de 24 anos de idade, a 19 de setembro do ano passado, que viria a morrer no local, em Istambul, na Turquia. Tudo terá sucedido após uma discussão no trânsito.