UE, EUA e ONU perturbados com violência em exéquias de jornalista palestiniana

UE condena "o uso desproporcionado da força e o comportamento desrespeitoso da polícia israelita" contra participantes no funeral.

União Europeia, Estados Unidos e Nações Unidas manifestaram esta sexta-feira perturbação com os distúrbios ocorridos durante o cortejo fúnebre da jornalista palestiniana Shireen Abu Akleh, baleada na cabeça na quarta-feira enquanto cobria uma operação militar israelita na Cisjordânia.

A UE condenou "o uso desproporcionado da força e o comportamento desrespeitoso da polícia israelita" contra os participantes nas exéquias da jornalista da estação televisiva Al-Jazira.





"A UE está horrorizada com as cenas hoje ocorridas durante o cortejo do funeral da jornalista norte-americana e palestiniana Shireen Abu Akleh", disse o Alto Representante para a Política Externa da UE, Josep Borrell, em comunicado.