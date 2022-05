Repórteres da televisão russa RT ficaram feridos ao cobrir a invasão

Equipa do repórter de guerra da RT Valentin Gorchenine foi atingida na sequência do disparo de mísseis pelas forças ucranianas.

Dois repórteres da estação televisiva russa RT ficaram feridos na região de Donetsk, no leste ucraniano, quando cobriam a invasão da Ucrânia pelas tropas de Moscovo, indicou na sexta-feira em comunicado a empresa.

A equipa do repórter de guerra da RT Valentin Gorchenine foi atingida na sequência do disparo de mísseis pelas forças ucranianas, perto de Dokoutchaievsk, na região de Donetsk, detalhou a RT no texto divulgado na rede social Telegram.





"O próprio Valentin não ficou ferido, mas os seus operadores de câmara, Vladimir Bataline e Viktor Mirochnikov, foram atingidos por estilhaços nas pernas e costas e foram transportados para o hospital", acrescentou-se no texto.