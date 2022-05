Morreu Fernando Sobral, antigo jornalista do Jornal de Negócios

Estava internado nos cuidados intensivos do hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Morreu o jornalista Fernando Sobral.





Formado em Direito, iniciou a sua actividade no DN/Jovem, tendo passado por diversos órgãos de comunicação social como o Semanário, O Independente, Se7e e Diário Económico, com foco em áreas como economia e música.



Foi jornalista do Jornal de Negócios e colaborador do Correio da Manhã e da Sábado.



É autor de diversos livros, como "Os Anos Sócrates" (política), "L-Ville" e "Ela Cantava Fados" (novelas) e co-autor de "Barings, O Banqueiro de Portugal" ou "Os Mais Poderosos da Economia Portuguesa".