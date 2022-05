Estará Putin muito doente com cancro? Inteligência militar ucraniana acredita que sim

Kyrylo Budanov acredita que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia poderá ficar resolvido até ao final do ano.

"A maior parte das ações de combate terão terminado no final do ano."

O presidente russo, Vladimir Putin, "está numa condição física e psicológica muito má", disse o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, esta sexta-feira, em entrevista à Sky News. Budanov acrescentou que acredita que o conflito entre os dois países poderá ficar resolvido até ao final do ano.Sobre a doença de Putin pouco se sabe. Esta sexta-feira a revista New Lines teve acesso a um áudio em que um oligarca russo afirma que o presidente "está muito doente com um cancro no sangue". Os serviços secretos da Rússia já emitiram um comunicado a desmentir esta informação.Durante a entrevista, Budanov afirmou que a Ucrânia tem conhecimento dos planos militares russos e que "a Europa vê a Rússia como uma grande ameaça. Eles têm é medo de agressão", mas o "altamente publicitado poder russo é um mito".O chefe da inteligência disse ainda que uma derrota na guerra na Ucrânia poderá acelerar um golpe de Estado na Rússia e levar à saída de Vladimir Putin do poder: