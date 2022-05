Abertas candidaturas para Bolsa Marta Louro

Será proporcionado um contrato de trabalho se a classificação no final do estágio for 'Excelente'.

Estão abertas as candidaturas para a Bolsa Marta Louro, criada em memória da jornalista doe daque morreu em serviço, no passado dia 27 de abril, num trágico acidente de viação, aos 27 anos. O estágio destina-se a jovens até aos 27 anos, com licenciatura completa, que prossigam o sonho de uma carreira jornalística e que se revejam nos princípios editoriais doe da"O talento, a capacidade de trabalho, a tenacidade e os princípios éticos e de rigor da Marta, mas também a sua alegria por fazer o jornalismo que queria, foram uma inspiração e um exemplo para os seus colegas. A Marta fará sempre parte doe daE esta bolsa com o seu nome é uma das maneiras de a lembrarmos e fazermos perpetuar os seus valores. Abrimos, em nome da Marta, uma oportunidade a jovens que tenham, como ela, o sonho do jornalismo", diz Isabel Rodrigues, diretora-geral de Marketing e Desenvolvimento Digital do grupo Cofina Media.Já Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial adjunto doe daafirma que "esta iniciativa é uma justa homenagem a uma jovem jornalista com uma grande ética de trabalho, que deve servir de exemplo a todos os candidatos a esta exigente profissão".As candidaturas deverão ser enviadas para BolsaMartaLouro@cofina.pt, com os respetivos CV e carta de motivação. Este ano, a receção de candidaturas decorrerá até ao final deste mês (no próximo ano será feita entre 1 e 30 de abril).A avaliação dos candidatos terá em conta critérios de mérito académico, bem como o alinhamento com os valores inerentes a esta bolsa. Serão privilegiados jovens de áreas mais interiores do País. O estágio, de 12 meses, poderá ser feito em Lisboa ou numa das delegações da empresa. O valor da bolsa mensal será relativo à categoria profissional em que se integra o candidato, acrescido de subsídio de alimentação e transporte. Poderá ainda ser atribuído um Prémio de Excelência no final do estágio, em valor a definir, e um contrato de trabalho caso a classificação seja 'Excelente'.