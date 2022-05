Corpo de mulher encontrado a boiar no mar junto ao cais do Funchal

Vítima trata-se de uma mulher com idade entre os 40 e os 50 anos.

O cadáver de uma mulher foi recolhido do mar este sábado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, junto ao cais do Funchal, e transportado para a marina, indicou fonte da corporação, referindo que o alerta foi dado cerca das 9 horas desta manhã.

"Recebemos o alerta para um corpo a boiar perto do cais e deslocámos para o local quatro elementos", adiantou a mesma fonte, explicando que se trata do corpo de uma mulher com idade entre os 40 e os 50 anos.

Por outro lado, a Polícia Judiciária indicou ter sido chamada ao local, mas não adianta, para já, qualquer informação sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias em que ocorreu a morte.

O corpo foi removido para terra com recurso a um bote da Capitania do Porto do Funchal.