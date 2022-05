17 pessoas baleadas em tiroteio junto a jogo de NBA em Wisconsin, EUA

Vítimas têm entre 15 e 47 anos.

17 pessoas ficaram feridas e 10 foram detidas num tiroteio em massa que aconteceu pouco depois das 23 horas desta sexta-feira no distrito de Milwaukee, no estado de Wisconsin, EUA.O tiroteio aconteceu a alguns quarteirões de distância do jogo de NBA entre o Bucks e Celtics, com várias centenas de fãs nas bancadas.A polícia diz que nove armas de fogo foram apreendidas.Vítimas têm entre 15 e 47 anos.