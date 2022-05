Ministro da Administração Interna diz que meios de segurança estão prontos para festa do FC Porto

Líder, e já campeão, o FC Porto recebe este sábado, às 18h, o Estoril Praia.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse este sábado que todos os meios estão mobilizados para que a festa do FC Porto como campeão nacional de futebol valorize o desporto.

"Todos os meios das forças de segurança estão a ser preparados já há vários dias, em articulação com a Câmara Municipal do Porto, com o Comando Metropolitano do Porto. Quer na sua dimensão preventiva, quer na sua dimensão operativa, todos os meios, naturalmente, estão mobilizados para contribuir - isso é o mais importante - para que os festejos se realizem, tendo em vista valorizar aquela que é e deve ser uma festa do desporto e dos valores do desporto", afirmou José Luís Carneiro.

O ministro foi questionado pelos jornalistas sobre a segurança na sequência de incidentes no Bairro do Cerco, no Porto, à margem da apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) deste ano, em Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

"Faço um apelo a todas as cidadãs e a todos os cidadãos, a todos os adeptos, que procurem comemorar festivamente esta vitória, porque estaremos, com isso, a contribuir para passar uma mensagem valorativa da importância do desporto enquanto elemento fundamental das nossas sociedades", declarou.

José Luís Carneiro felicitou ainda "os campeões nacionais pela sua grande vitória" na presente edição da I Liga, que termina este fim de semana.

"Uma vitória e ser campeão nacional é sempre o resultado de muito esforço, de muito sacrifício, de muito trabalho, de muita privação", afirmou, desejando que a "festa comemorativa dessa vitória, que terá lugar este sábado à noite, seja mesmo uma festa que honre o esforço e a glória daqueles que venceram este campeonato nacional".

O FC Porto, líder e já campeão, com 88 pontos, recebe este sábado, às 18h, o Estoril Praia, oitavo classificado, com 39, num encontro que será arbitrado por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

Na quarta-feira à tarde, as autoridades receberam um alerta de tiroteio no Bairro do Cerco, no Porto, do qual resultou um ferido.

Fonte dos Bombeiros de Valbom descreveu à Lusa que no local estava "um forte dispositivo policial, que cercava toda a zona".

Já à noite, fonte do Hospital de São João confirmou que deu entrada neste centro hospitalar um homem de 31 anos com escoriações numa mão provocadas por uma bala.

Na sexta-feira, a PSP do Porto confirmou à Lusa que tem recebido alertas e pedidos do Bairro do Cerco do Porto, local que tem patrulhado "praticamente em permanência".

Vários órgãos de comunicação social associam estas situações ao caso do jovem de 26 anos que foi esfaqueado mortalmente durante festejos do título de campeão nacional do FC Porto, junto ao estádio do Dragão, onde se juntaram dezenas de milhar de adeptos.