Árbitro de jovens preso por pedofilia em Évora

Em causa estão crimes de abuso sexual de crianças, aliciamento de menores para fins sexuais e pornografia infantil.

Um jovem de 18 anos, árbitro de futebol infantil, bombeiro e estudante no Centro de Formação de Évora, foi detido pela PJ por crimes de abuso sexual de crianças, aliciamento de menores para fins sexuais e pornografia infantil. Ouvido esta sexta-feira em primeiro interrogatório judicial ficou em prisão preventiva.



O árbitro, que se apresenta como ‘olheiro’ de um grande clube de futebol, foi detido em casa, na vila de Redondo, na posse de pornografia infantil. A PJ fez buscas na casa, nos Bombeiros de Redondo e no centro de formação profissional. Segundo fonte judicial, o suspeito "aliciava os menores" e "convencia-os a trocarem fotos e vídeos com atos sexuais de relevo".