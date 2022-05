Ladrão faz 30 assaltos na Baixa do Porto e acaba detido

Cúmplices foram identificados e constituídos arguidos no processo.

A Divisão de Investigação Criminal da PSP deteve um homem, de 22 anos, que nos últimos tempos fez pelo menos 30 assaltos na Baixa do Porto. Em alguns dos roubos, o assaltante contou com a ajuda de um outro jovem, de 19 anos, e de uma mulher, de 24. Os cúmplices foram identificados e constituídos arguidos no processo.



Os roubos eram cometidos com violência e sempre com recurso a uma faca. O assaltante fazia ameaças e exigia todos os bens que as vítimas possuíam. Quando não tinham dinheiro consigo eram levadas até caixas multibanco e aí forçadas a fazerem diversos levantamentos. O assaltante foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto esta sexta-feira para aplicação das medidas de coação.