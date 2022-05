"Como nós, um de nós": A homenagem dos Super Dragões a Igor Silva durante o jogo do FC Porto

"Igor, como nós um de nós", lê-se na tarja mostrada pelos claque portista junto ao relvado. Outra bandeira personalizada com a foto do jovem e o seu nome também foi erguida entre o grupo apoiante. "No dia em que não me respeitarem, não importa, vão ter sempre que respeitar a minha história", lê-se estampado na tarja.

A claque esteve em silêncio ao minuto 26 - a idade de Igor - e em seguida entoou o seu nome.Um grupo do Ramalde também se reuniu-se nas imediações do Estádio do Dragão antes da partida com cartazes com a frase "Sempre entre nós!" e fotos do jovem.O homicida, que se encontra em prisão preventiva desde segunda-feira confessou ter dado uma facada pelas costas à vítima e que depois fugiu. Em causa terão estado "questões pessoais" entre a vítima e o agressor.