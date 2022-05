Noite de festa azul e branca: FC Porto celebra com os adeptos nos aliados

Jogadores subiram ao palco dos festejos para celebrar com os adeptos.

O FC Porto venceu este sábado o Estoril por 2-0 no Estádio do Dragão, no último jogo da temporada que consagrou os dragões como campeões nacionais da época 2021/2022.A comitiva, liderada por Sérgio Conceição, vai ser recebida esta noite na Câmara Municipal, numa altura em que milhares estão já a fazer a festa nos Aliados. O autocarro que transportava os azuis e brancos chegou aos Aliados pelas 00h05 e a equipa seguiu de imediato para a Câmara, onde foi recebida por Rui Moreira.Não faltou a fotografia da praxe com a equipa a pousar junto à taça do campeonato.Os jogadores subiram depois ao palco dos festejos para celebrar com os adeptos.A Polícia de Segurança Pública tem um forte dispositivo montado no local para evitar incidentes de maior, como o que aconteceu na passada semana, após a vitória do FC Porto no Estádio da Luz frente ao Benfica que culminou na conquista do 30.º título nacional dos dragões. circulação automóvel está vedada em várias artérias da cidade.