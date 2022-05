Sobe para 10 o número de vítimas mortais de tiroteio "em massa" num supermercado nos EUA

Atirador foi detido.

Um jovem de 18 anos matou 10 pessoas e feriu outras três - duas com gravidade - num tiroteio que ocorreu num supermercado da cadeia Tops Friendly Markets, na Jefferson Avenue, em Buffalo, Nova Iorque, EUA, antes de se entregar à polícia norte-americana para ser detido.



De acordo com as autoridades, o 'massacre' vai ser investigado como crime de ódio, uma vez que o suspeito, armado com uma arma semi-automática, veio sozinho de uma cidade a "horas de distância" de Buffalo para atacar a loja que empregava trabalhadores predominantemente negros. Onze das 13 pessoas atingidas eram negras e duas eram caucasianas, revelaram as autoridades.

Foi um ato de "extrema violência com motivação racial", referiram as autoridades.



A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, recorreu à mesma rede social para informar, durante o tiroteio, que estava "acompanhar de perto" a situação e alertou a quem estava em Buffalo, para evitar a área e seguir as orientações das autoridades policiais e locais.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area. — Buffalo Police Dept (@BPDAlerts) May 14, 2022

I am closely monitoring the shooting at a grocery store in Buffalo. We have offered assistance to local officials. If you are in Buffalo, please avoid the area and follow guidance from law enforcement and local officials. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 14, 2022

Em atualização