MARO levou Portugal até à final da Eurovisão. Veja a atuação

Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa, Carolina Leite, Diana Castro e Milhanas.

A cantora portuguesa MARO foi a terceira a subir ao palco na final do 66º Festival da Eurovisão da Canção este sábado, em Turim, Itália, com a música "Saudade, Saudade". A atuação contou com a participação de um coro feminino composto porReveja a atuação: