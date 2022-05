Zelensky diz que quer receber convidados da Eurovisão em Mariupol após vitória da Ucrânia no festival

País venceu a final da Eurovisão da Canção.

Volodymyr Zelensky, felicitou a vitória do país na final da Eurovisão da Canção, que decorreu este sábado, em Turim, Itália.

A Ucrânia venceu a edição de 2022 do Festival Eurovisão da canção, que decorreu em Turim, Itália, ao arrecadar 631 pontos

com a música

"Stefania".

O Presidente da Ucrânia,"A Nossa coragem impressiona o mundo, nossa música conquista a Europa!", afirmou o governante numa mensagem no Telegram , acrescentando que "no próximo ano, a Ucrânia será a anfitriã da Eurovisão"."Faremos o nosso melhor para um dia receber os participantes e convidados da Eurovisão em Mariupol", escreveu o presidente ucraniano.A declaração do governante da Ucrânia termina com "Glória à Ucrânia!", mantendo a esperança de que o país saia vitorioso na "batalha com o inimigo" em breve.